Подмосковье 18 ноября 2022, 13:07 Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую акцию в память об артисте Сергее Пускепалисе

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Учащиеся Московской области смогут принять участие во всероссийской патриотической акции «Единство духа». Она проводится в рамках творческого проекта, наставником которого был актер Сергей Пускепалис.

Для участия нужно будет опубликовать пост на патриотическую тему в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #единстводуха. Следует указать регион, свои имя и фамилию, возраст и направление.

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Работы можно делать по пяти категориям: художественное творчество (рисунок, фотография, видеоролик); вокал (соло, дуэт, ансамбль); танец/хореография (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); художественное чтение. Материал будет разделен по трем возрастным категориям.

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После окончания акции жюри выберет десять лучших работ в каждом направлении. Победители получат подарки и денежные сертификаты. Лучшие работы разместят на портале культурадляшкольников.рф.

Организаторы отмечают, что Сергей Пускепалис многое сделал для развития творческого потенциала у школьников. Он показал хороший пример воспитания среди молодежи, поддержки уважительного отношения к Родине. Акция его памяти пройдет по всей России с 14 по 27 ноября.

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