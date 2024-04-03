Подмосковье 03 апреля 2024, 14:40 Подмосковных школьников пригласили на Всероссийскую акцию «День Эколят» Фото Минэкологии МО.

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Ежегодный всероссийский день молодых защитников природы пройдет 24 апреля. Для подмосковных школьников и воспитанников детских саов проведут тематические мероприятия: мастер-коассы, лекции, флешмобы и многое другое.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, «День Эколят» — это одно из важных мероприятий России в области охраны природы. По словам главы министерства Тихона Фирсова, для детей опготовят интересные программы.

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«В рамках „Дня Эколят“ в школах и дошкольных учреждениях проводятся тематические мероприятия, которые направлены на дальнейшее развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения, развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережному отношению к ней», — сказал он.

Министр добавил, что программа включит в себя экоуроки, масер-классы, лекции, флешмобы, волонтерские акции и многое другое.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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