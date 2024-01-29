29 января 2024, 17:50
Подмосковных школьников пригласили на всероссийский образовательный проект в честь 225-летия Пушкина
Подмосковных школьников пригласили на культурно-образовательный проект «Возвращение к слову». Его посвятят 225-летию Александра Пушкина.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, с 13 января по 30 июня «Лига творчества» реализует проект для школьников от 12 до 17 лет. Он направлен на пробуждение у молодежи интереса к русской литературе. Участникам предложат стать автором мини-экранизаций, видеоэссе и видеостихотворений.
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Кроме того, в рамках проекта проведут конкурс VK-клипов «Я помню чудное мгновенье».
Узнать подробности можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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