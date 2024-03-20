Подмосковье 20 марта 2024, 14:58 Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс юных художников Unsplash

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Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс «Место в России, где я мечтаю побывать». Он начнется 1 апреля при организации туроператора «Алеан».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, учатсников разобью на группы от шести до девяти лет, от 10 до 12 и от 13 до 15.

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Зарегистрироваться как участник можно по ссылке до 25 апреля. На сайте необхоидмо заполнить анкету и прикрепить свою работу.

Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 15 мая. В результате отберут 90 получиналистов, чьи работы оценит экспертное жюри.

Победители конкурса получат путешествие в регион, представленный на рисунке.

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