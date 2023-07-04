Подмосковье 04 июля 2023, 11:48 Подмосковных школьников пригласили на Всемирный фестиваль молодежи ОЦ "Взлёт"

Читать 360tv в

Школьников из Подмосковья пригласили поучаствовать во Всемирном фестивале молодежи. Подать заявку можно до 4 ноября.

Принять участие в фестивале смогут школьники от 14 до 17 лет. Они могут зарегистрироваться в основной состав до 4 ноября и в резервный — до 31 января 2024 года.

Реклама

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, «Сириус» примет на фестивале около 20 тысяч молодых людей с 1 по 7 марта. Это лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства, благотворительности и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».