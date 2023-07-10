Подмосковье 10 июля 2023, 17:31 Подмосковных школьников пригласили на программу подготовки к олимпиаде по литературе ОЦ "Взлёт"

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Школьников из Подмосковья пригласили на литературно-олимпиадную программу «Взлет». Она состоится с 1 по 15 ноября на базе гимназии имени Примакова.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в мероприятии поучаствуют победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады по литературе. Зарегистрироваться можно по ссылке до 7 сентября.

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«Программа направлена на комплексную подготовку обучающихся к выступлению на олимпиадах по литературе различного уровня. Программа включает лекционные и практические занятия, интеллектуальные игры, творческие мероприятия и пробные олимпиадные туры», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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