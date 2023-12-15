Подмосковье 15 декабря 2023, 11:26 Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет» Министерство образования МО

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» проверит знания школьников на предмет цифровой грамотности. Поучаствовать можно до 25 декабря на платформе «Учи.ру» — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Вопросы олимпиады связаны с цифровой безопасностью, знанием правил общения и покупок в сети, грамотным использованием гаджетов и распознаванием спама. Задания адаптированы под разный возраст детей, а выполнять их можно дома.

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Олимпиада напомнит ребятам об опасностях, подстерегающих в интернете и поможет настроить конфиденциальность на своей странице в социальных сетях. Пройти тестирование можно на платформе «Учи.ру».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.

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