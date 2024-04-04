Подмосковье 04 апреля 2024, 17:21 Подмосковных школьников пригласили на образовательный проект о безопасности в соцсетях Медиасток.рф

Читать 360tv в

Подмосковных школьников пригласили на новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На нем подросткам расскажут о беспарольных способах входа в аккаунты.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект запустили «Лаборатория Касперского», «Цифровая экономика». В новом сезоне школьникам расскажут о беспларольгых способах входа в аккауты в соцсетях. Им покажут видеоролик, а училея получат методические материалы для его эффективной интеграции в учебный процесс. Кроме того, родителям расскажут о том, с какими ситуациями может столкныться ребенок в интернете.

Реклама

Героем видеоролика станет блогер-рыбка Антон Корюшкин. Он расскажет о цифровой безопаности и поделится другой полезной информацией.

«В рамках проекта будут проводиться уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников во всех регионах страны. Проект предназначен для детей от шести лет, родителям и педагогам он также будет интересен», — добавили в ведомстве.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».