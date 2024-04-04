04 апреля 2024, 17:21
Подмосковных школьников пригласили на образовательный проект о безопасности в соцсетях
Подмосковных школьников пригласили на новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». На нем подросткам расскажут о беспарольных способах входа в аккаунты.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект запустили «Лаборатория Касперского», «Цифровая экономика». В новом сезоне школьникам расскажут о беспларольгых способах входа в аккауты в соцсетях. Им покажут видеоролик, а училея получат методические материалы для его эффективной интеграции в учебный процесс. Кроме того, родителям расскажут о том, с какими ситуациями может столкныться ребенок в интернете.
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Героем видеоролика станет блогер-рыбка Антон Корюшкин. Он расскажет о цифровой безопаности и поделится другой полезной информацией.
«В рамках проекта будут проводиться уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников во всех регионах страны. Проект предназначен для детей от шести лет, родителям и педагогам он также будет интересен», — добавили в ведомстве.
Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.
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