Подмосковье 27 марта 2024, 17:32 Подмосковных школьников пригласили на конкурс исследовательских проектов Unsplash

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Подмосковных школьников пригласили на региональный этап всероссийского конкурса исследовательских проектов. В нем могут поучаствовать учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс «Без срока давности» поможет подросткам научиться проводить исследования и рассказывать о своих результатах. Ребята смогут выбрать одну из тем, посвященных геноциду советских мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

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Заявки на конкурс будут принимать до 9 апреля по ссылке. Победители получат дипломы и ценные призы, а шесть лучших проектов направят на федеральный этап конкурса.

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