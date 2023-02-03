Подмосковье 03 февраля 2023, 14:54 Подмосковных школьников пригласили на экологическую онлайн-олимпиаду Unsplash

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Минэкологии Московской области приглашает подмосковных школьников с первого по девятый класс поучаствовать в олимпиаде по экологии и окружающему миру. Тестирование пройдет на платформе «Учи.ру».

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«Это очень интересное и полезное мероприятие. Детям предлагают проверить знания и интуицию в сфере обращения с отходами, предотвращения лесных пожаров, загрязнения воздуха, водоемов и так далее», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов

Все, что нужно для участия, — это компьютер и интернет. Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 27 февраля на базе образовательной платформы «Учи.ру».

Экологическую акцию для подкормки птиц проведут в Горках Ленинских 12 февраля. Гости музея-заповедника смогут бесплатно получить съедобные заготовки и развесить их на территории усадьбы.