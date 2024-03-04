04 марта 2024, 14:10
Подмосковных школьников и студентов пригласили на соревнования по робототехнике
Школьников и студентов из Подмосковья пригласили на соревнования «Битва роботов». Команды могут зарегистрироваться как участники до 10 марта через «Госуслуги».
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, с этого года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».
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В состав команды должно входить от одного до пяти человек. В детской категории отберуг 32 команды, во взрослой — 64. Подростки от 10 до 17 лет представят роботов весом до 1,5 килограмма, а студенты — до 110 килограммов.
Соревнования направлены на обмен опытом в робототехнике. На них регулярно встречаются изобретатели со всего мира. В этом году для них подготовили призовой фонд размером шесть миллионов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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