Подмосковье 22 августа 2023, 10:39 Подмосковных школьников и студентов пригласили на бесплатные курсы программирования от «Яндекс Лицея» Unsplash

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Набор на новый учебный год открылся в «Яндекс Лицее». Школьники и студенты из Подмосковья смогут пройти конкурсный отбор и бесплатно изучать языки программирования — об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Школьники и студенты первых курсов колледжей смогут обучаться по программам „Яндекс Лицея“ и получить навыки разработки программ и приложений, научиться работе над проектами. Помимо онлайн-программ, в ряде образовательных учреждений городских округов Дубна, Красногорск, Орехово-Зуево, Фрязино и Электросталь можно будет очно изучить язык Python», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Учебные программы по изучению языка Python включают два модуля: по основам Python и по промышленному программированию. Каждый рассчитан на год, при этом занятия будут проводиться очно.

Набор на курсы продлится до конца сентября. Изучить подробности программы и подать заявку можно на сайте «Яндекс Лицея».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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