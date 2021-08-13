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    13 августа 2021, 11:13

    Подмосковных самозанятых пригласили на семинары о заработке на недвижимости

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Для подмосковных самозанятых проведут полноценный цикл семинаров о том, как заработать на недвижимости. Это бесплатный курс, который продлится с 17 августа по 8 сентября.

    Подмосковных самозанятых пригласили на семинары о заработке на недвижимости | Изображение 1

    Мининвест региона запускает образовательную программу при поддержке Минэкономразвития России.

    Обучение состоится в онлайн- и офлайн-режимах. Это отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Подмосковное правительство уделяет особое внимание поддержке самозанятых. Проводит образовательные программы и мероприятия

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, многие задумываются о том, как начать получать дополнительную прибыль.

    «Благодаря спецкурсу „Риелтор-2021. Подмосковье“ владельцы квартир и нежилых помещений, занимающиеся управлением собственной недвижимостью в регионе или собирающиеся начать такую деятельность, научатся зарабатывать на этом», — объяснила Зиновьева.

    Очные занятия проведут по адресу: Москва, Нижний Сусальный переулок, дом № 5, строение 17, третий этаж, Arma Coworking.

    К семинарам можно будет присоединиться и онлайн. Ссылка на вебинарную комнату придет на электронную почту сразу после регистрации на сайте.