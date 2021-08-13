Подмосковных самозанятых пригласили на семинары о заработке на недвижимости

Для подмосковных самозанятых проведут полноценный цикл семинаров о том, как заработать на недвижимости. Это бесплатный курс, который продлится с 17 августа по 8 сентября.

Мининвест региона запускает образовательную программу при поддержке Минэкономразвития России.

Обучение состоится в онлайн- и офлайн-режимах. Это отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подмосковное правительство уделяет особое внимание поддержке самозанятых. Проводит образовательные программы и мероприятия Екатерина Зиновьева.

По ее словам, многие задумываются о том, как начать получать дополнительную прибыль.

«Благодаря спецкурсу „Риелтор-2021. Подмосковье“ владельцы квартир и нежилых помещений, занимающиеся управлением собственной недвижимостью в регионе или собирающиеся начать такую деятельность, научатся зарабатывать на этом», — объяснила Зиновьева.

Очные занятия проведут по адресу: Москва, Нижний Сусальный переулок, дом № 5, строение 17, третий этаж, Arma Coworking.

К семинарам можно будет присоединиться и онлайн. Ссылка на вебинарную комнату придет на электронную почту сразу после регистрации на сайте.