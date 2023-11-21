Подмосковье 21 ноября 2023, 14:07 Подмосковных самозанятых пригласили на форум о развитии бизнеса Мининвест МО

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Форум «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра» пройдет для самозанятых Подмосковья 29 ноября. Участникам расскажут о преимуществах работы в таком статусе и перспективных направлениях бизнеса.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на форуме расскажут об особенностях ведения бизнеса, развитии личного бренда, а также антикризисном маркетинге и многом другом. Спикерами станут основатель и президент сети имидж‑лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, эксперт по лидерству и личной эффективности Владислава Друтько, руководитель команды внешнего продвижения «ВКонтакте» Владислав Прохоров и другие.

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Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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