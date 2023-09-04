Подмосковье 04 сентября 2023, 22:10 Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатный очный спецкурс по флористике Фото: unsplash.com

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Центр «Мой бизнес» пригласил на бесплатный очный специальный курс по флористике самозанятых Московской области. Мероприятия пройдут 10 и 24 сентября.

«Обучение будет интересно как начинающим флористам, так и тем, кто хочет прокачать свои навыки, пообщаться с опытным наставником, освоить новые техники и приемы. Спикер спецкурса — основательница студии авторской флористики Exclusive Flowers, лауреат премии „Лучший флорист № 1“ в 2020 году Елена Сиволаб», — уточнили в министерстве инвестиций региона.

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Сиволаб проведет три мастер-класса «Базовые флористические техники», «Создание интерьерной композиции» и «Элементы и принципы дизайна», а также тренинг «Ассиметричная композиция».

Занятия пройдут на площадке лофта Studio19.25 в Павловском Посаде, улица Каляева, 1. На спецкурсы следует зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Мероприятия проведут в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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