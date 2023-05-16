Подмосковье 16 мая 2023, 13:34 Подмосковных производителей пригласили на торгово-закупочную сессию с компанией «Ашан» 25 мая

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Малых и крупных производителей, а также локальных поставщиков пригласили на торгово-закупочную сессию с представителями компании «Ашан». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Мероприятие состоится 25 мая в 10:00 в конференц-зале Дома правительства Московской области. Участникам расскажут о стратегии торговой сети «Ашан» и об основных способах взаимодействия с товаропроизводителями. После этого все желающие смогут задать интересующие вопросы, включая сбыт продукции.

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«Торговая сеть „Ашан“ — одна из крупнейших торговых сетей в мире, имеющая международные сертификаты качества в области производства и реализации товаров. Налаживая контакты между производителями и торговыми сетями, мы стремимся увеличить долю местных товаропроизводителей на полках магазинов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Чтобы принять участие в торгово-закупочной сессии, необходимо подать заявку по почте: torgovlyamo@yandex.ru. В письме надо указать ФИО, контактный телефон, название компании и товарную группу производимой продукции. Сделать это можно до 18:00 22 мая.

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