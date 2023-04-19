Подмосковье 19 апреля 2023, 23:51 Подмосковных производителей пригласили на конкурс АСИ и Фонда Росконгресс

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АСИ и Фонд Росконгресс начали прием заявок на участие в конкурсе среди российских брендов, в том числе из Московской области. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Заявки принимаются на платформе идея.росконгресс.рф. Их разобьют по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии.

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Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса. Компания должна быть резидентом региона, от которого подает заявку, относится к одной из пяти отраслей-номинаций конкурса, реализовывать социально значимые проекты и иметь высокий уровень локализации производства.

От каждого региона страны выберут до пяти брендов-победителей. Дополнительно жюри выделить еще пять на федеральном уровне. Такие компании смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях и получить поддержку от партнеров конкурса.

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