Подмосковье 18 апреля 2024, 10:40 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об управлении стрессом Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о том, как управлять стрессом и принимать сложные решения. Он пройдет 23 апреля при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участники вебинара узнают, как принимать сложные решения, как использовать психологические методы и техники, и какое значение имеет активный образ жизни. Спикером станет наставник предпринимателей, коуч Светлана Пузан.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке до 22 апреля.

Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса жители могут на интестпортале.

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