Подмосковье 09 февраля 2024, 14:17 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об открытии ИП Unsplash

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Бесплатный вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье 14 февраля. Его посвятят открытию своего дела в статусе ИП.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит предприниматель, аттестованный главный бухгалтер-практик Алена Стадник. Она расскажет о нюансах статуса ИП, как правильно принять сотрудника на работе, какую выбрать систему налогообложения и многое другое.

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Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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