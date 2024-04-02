Подмосковье 02 апреля 2024, 11:05 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о трудоустройстве подростков Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о трудоустройстве подростков. Он пройдет 9 апреля в рамках проекта «Детская биржа труда» по инициативе бизнес-омбудсмена Владимира Головнева.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, спикером встречи станет адвокат Валерия Аршинова. Она расскажет о правовых основах трудоустройства подростков во время летних каникул, режиме работы несовершеннолетких, расторжении трудового договора и многом другом.

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Зарегистрироватьс яна вебинар можно по ссылке. Задать вопрос спикеру можно через чат или заранее по электронной почте ombudsmenmo@ya.ru.

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