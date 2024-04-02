Подмосковье 02 апреля 2024, 19:14 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о развитии бизнес-комьюнити Unsplash

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Бесплатный вебинар на тему «Сила сообщества: почему предпринимателям важно быть частью комьюнити» проведут для предпринимателей Подмосковья. Мероприятие проведут при поддержке центра «Мой бизнес».

Спикером выступит предприниматель, руководитель сообщества «Нежный Бизнес» по Московской области и России Наталья Муравьева. Она поделится со слушателями способами создания и развития бизнес-комьюнити, а также назовет преимущества таких сообществ.

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Мероприятие состоится 9 апреля в 15:00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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