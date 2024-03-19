Подмосковье 19 марта 2024, 15:16 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о промышленном дизайне Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о промышленном дизайне и его роли в создании продукта. Он пройдет 27 марта при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участники вебинара узнают о промышленном дизайне, целях и задачах в разработке продукта, а также о том, как сэкономить благодаря мерам поддержки. Спикером станет руководитель студии промышленного дизайна FORMA, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Дмитрий Мареев.

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Записатьс яна вебинар можно по ссылке.

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