19 марта 2024, 15:16
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о промышленном дизайне
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о промышленном дизайне и его роли в создании продукта. Он пройдет 27 марта при организации центра «Мой бизнес».
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участники вебинара узнают о промышленном дизайне, целях и задачах в разработке продукта, а также о том, как сэкономить благодаря мерам поддержки. Спикером станет руководитель студии промышленного дизайна FORMA, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Дмитрий Мареев.
Реклама
Записатьс яна вебинар можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама