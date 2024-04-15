Подмосковье 15 апреля 2024, 11:01 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о принципах работы бизнеса Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о принципах работы в бизнесе. Он пройдет 18 апреля при организации центра "Мой бизнес".

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мерпориятие пройдет при организации центра «Мой бизнес». Зарегистрироваться на встречу можно до 17 апреля.

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Участникам расскажут о принципах работы в бизнесе, поиске партнеров, а также о причинах закрытия большого количества компаний в первый год существования. Спикером выступит руководитель digital-агентства White rocket Илья Емельянов.

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