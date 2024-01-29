Подмосковье 29 января 2024, 16:30 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о правилах эффективного найма сотрудников Unsplash

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Бесплатный вебинар на тему эффективного найма сотрудников проведут для подмосковных предпринимателей 5 февраля. Участникам расскажут о том, как не допустить ошибок при выборе специалиста.

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, спикером встречи станет предприниматель с 26-летним опытом Ранэль Зинатуллин. Он расскажет о том, как правильно нанимать сотрудников, и о типах специалистов.

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Зарегистрироваться на вебинар можно до 5 февраля по ссылке.

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