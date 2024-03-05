Подмосковье 05 марта 2024, 17:16 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о переходе из найма в бизнес Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о сложностях перехода из найма в бизнес. Он пройдет 12 марта.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар пройдет при организации центра «Мой бизнес». Спикером выступит бизнес-коуч Юлия Тетерина. Она расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, методах поддержания мотивации и адаптации к новой роли.

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Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что поддержку бизнеса в Подмосковье осуществляют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его куратор — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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