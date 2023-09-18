Подмосковье 18 сентября 2023, 19:38 Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинг «Эмоциональное выгорание» 20 сентября Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинг «Эмоциональное выгорание»

Читать 360tv в

Предпринимателей Московской области пригласили поучаствовать в тренинге «Эмоциональное выгорание». Мероприятие проведут спикеры международного класса Анна Киреева и Наталия Харитон 20 сентября.

Бизнесменов научат быстро восстанавливаться, внедрять привычки для противостояния выгоранию, способам настройки на нелюбимые и истощающие задачи и снижать чувствительность к чужому эмоциональному состоянию.

Реклама

Тренинг пройдет в лофте № 4 в бизнес-центре на Бауманской улице, 7 в Москве. Он продлится с 14:00 до 18:00.

Также с предпринимателями поработают эксперты сообщества «Страктика» при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области. Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке до 18 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».