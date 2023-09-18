18 сентября 2023, 19:38
Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинг «Эмоциональное выгорание» 20 сентября
Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинг «Эмоциональное выгорание»
Предпринимателей Московской области пригласили поучаствовать в тренинге «Эмоциональное выгорание». Мероприятие проведут спикеры международного класса Анна Киреева и Наталия Харитон 20 сентября.
Бизнесменов научат быстро восстанавливаться, внедрять привычки для противостояния выгоранию, способам настройки на нелюбимые и истощающие задачи и снижать чувствительность к чужому эмоциональному состоянию.
Реклама
Тренинг пройдет в лофте № 4 в бизнес-центре на Бауманской улице, 7 в Москве. Он продлится с 14:00 до 18:00.
Также с предпринимателями поработают эксперты сообщества «Страктика» при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области. Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке до 18 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Реклама
Реклама