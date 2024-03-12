Подмосковье 12 марта 2024, 15:00 Подмосковных предпринимателей пригласили на строительную выставку в Африке Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Африке. На ней представят новейшие технологии в области строительных материалов и техники, а также горнодобывающих машин и тяжелого оборудования.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выставка Buildexpo Africa пройдет с 5 по 7 июня. Она даст возможность предпринимателям заключить перспективные экспортные контракты.

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Свою продукцию предприятия региона представят на коллективном стенде. Организационные расходы на себя возьмет Фонд поддержки ВЭД.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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