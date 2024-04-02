Подмосковье 02 апреля 2024, 12:52 Подмосковных предпринимателей пригласили на прямой эфир о поддержке региональных брендов Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковных предпринимателей приласили на прямой эфир о мерах поддержки региональных брендов. Он пройдет онлайн 4 апреля в Telegram-канале.

Как расскащали в Мининвесте Подмосковья, предпринимателям расскажут о региональной программе поддержки товаров и услуг«100% Подмосковье», а также о преимуществах вступления в реестр и требованиях к участникам программы. Спикером станет главный специалист центра «Мой бизнес» Карина Иванова.

Реклама

Узнать подробнее об образовательных мероприятия для бизнеса можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».