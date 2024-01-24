Подмосковье 24 января 2024, 13:52 Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубай Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Международная выставка Middle East Energy пройдет в Дубае с 16 по 18 апреля. На нее пригласили предпринимателей из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мининвесте, крупнейшая выставка по энергетике, электротехнике и освещению Middle East Energy впервые состоялась 48 лет назад. В этом году ее основными секторами станут «Умные решения», «Возобновляемая и чистая энергия», «Резервные генераторы и критическая мощность», «Передача и распределение» и «Потребление и управление энергией».

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Предприниматели могут принять участие в мероприятии при поддержке Фонда ВЭД. Он возьмет на себя все организационные вопросы и часть расходов.

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