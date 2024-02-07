Подмосковье 07 февраля 2024, 15:00 Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку индустрии красоты Unsplash

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Международная выставка индустрии красоты и косметики Central Asia Beauty Expo пройдет в городе Алматы в Казахстане с 30 мая по 1 июня. В ней могут принять участие подмосковные предприятия.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, организовать участие в выставке предпринимателям поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

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Основными направлениями мероприятия станут «Косметика и парфюмерия», «Медицина и здоровье», «Средства личной гигиены», «Профессиональное оборудование и продукция для салонов красоты», «Все для волос» и другие. Там проведут мастер-классы, программу для косметологов и руководителей салонов красоты. Участие в выставке примут около 350 предприятий из 30 стран.

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