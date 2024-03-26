Подмосковье 26 марта 2024, 14:53 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об особенностях работы с самозанятыми Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о работе с самозанятыми. Он пройдет 3 апреля при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером вебинара станет представитель банка ВТБ Александр Бессонов. Он расскажет о том, чем выгодна работа с самозанятыми, и об особенностях расчетов, а также даст советы, которые помогут компаниям снизить риски.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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