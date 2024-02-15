Подмосковье 15 февраля 2024, 12:10 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об обработке персональных данных Unsplash

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Бесплатный вебинар об обработке персональных данных проведут для подмосковных предпринимателей 21 февраля по инициативе бизнес-омбудсмена региона Владимира Головнева и адвокатской палаты.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, в декабре прошлого года требования к защите персональных данных ужесточились. Так, штраф за некоторые нарушения может достигать 1,5 миллиона рублей. Еще один закон находится на рассмотрении Госдумы. Он предусматривает ответственность в размере до 15 миллионов рублей и 3% от суммы годовой выручки.

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На вебинаре расскажут о требованиях к обработке персональных данных, подготовке к проверке и штрафах, а также разберут типичные нарушения. Спикером станет адвокат Антон Кальван.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков. На их территории создадут колледжи для подготовки будущих специалистов.

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