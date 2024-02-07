07 февраля 2024, 12:19
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о выборе ниши для бизнеса
Бесплатный вебинар о выборе подходящей ниши проведут для предпринимателей Подмосковья 12 февраля. Участникам расскажут, как адаптироваться к изменениям в мире и использовать этот опыт для развития своего дела.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит основатель центра йоги и саморазвития «Инсайт» Татьяна Сампетова.
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Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке до 11 февраля.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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