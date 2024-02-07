Подмосковье 07 февраля 2024, 12:19 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о выборе ниши для бизнеса Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Бесплатный вебинар о выборе подходящей ниши проведут для предпринимателей Подмосковья 12 февраля. Участникам расскажут, как адаптироваться к изменениям в мире и использовать этот опыт для развития своего дела.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит основатель центра йоги и саморазвития «Инсайт» Татьяна Сампетова.

Реклама

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке до 11 февраля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».