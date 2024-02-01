Подмосковье 01 февраля 2024, 15:26 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о развитии личного бренда Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар о создании собственного личного бренда 8 февраля. Его организует центр «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером вебинара выступит наставник по развитию личного бренда Марина Хохлова. Она расскажет о том, как привлечь внимание потенциальных клиентов и вызвать у них доверие. Она даст советы и рекомендации начинающим предпринимателям.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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