07 марта 2024, 14:54
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса. Он пройдет 14 марта при организации центра «Мой бизнес».
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выбор между созданием собственной команды или началом бизнеса с партнером. Спикером станет руководитель НКО «Содействие женскому предпринимательству» по Красногорску и Истры Наталья Семенова.
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Вбеинар пройдет 14 марта в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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