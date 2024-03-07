Подмосковье 07 марта 2024, 14:54 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса. Он пройдет 14 марта при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выбор между созданием собственной команды или началом бизнеса с партнером. Спикером станет руководитель НКО «Содействие женскому предпринимательству» по Красногорску и Истры Наталья Семенова.

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Вбеинар пройдет 14 марта в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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