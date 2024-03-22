Подмосковье 22 марта 2024, 12:51 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о мерах поддержки 28 марта Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригасили на бесплатный вебинар об услугах центра «Мой бизнес». Он пройдет 28 марта.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером мероприятия станет руководитель регионального центра инжиниринга Мария Садыкова. Она расскажет о том, как зарегистрировать товарный знак, воспользоваться помощью для модернизации оборудования и получить консультацию по аудиту.

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Подключиться ко встрече можно по ссылке.

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