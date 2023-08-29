Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный курс по бизнес-планированию | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:02 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный курс по бизнес-планированию Unsplash

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Центр «Мой бизнес» Подмосковья совместно с филиалом РАНХиГС подготовил для предпринимателей бесплатный образовательный курс «Основы бизнес-планирования».

Обучающая программа начнется 4 сентября. Предпринимателям предстоит пройти три онлайн-вебинара и один очный тренинг. Обучающимся расскажут о стратегиях маркетинга, источниках инвестиций, оценке рисков и других факторах.

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Очный тренинг состоится 7 сентября в Красногорске. Участники, посетившие все занятия, получат сертификат РАНХиГС.

Регистрация на участие доступна на сайте центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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