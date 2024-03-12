Подмосковье 12 марта 2024, 18:41 Подмосковных предпринимателей научат правильно работать с самозанятыми сотрудниками Unsplash

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Вебинар «Персонал. Как строить команду без боязни налоговой нагрузки» пройдет для предпринимателей Подмосковья 19 марта. Мероприятие будет полезно тем, кто планирует подбирать персонал и привлекать самозанятых исполнителей.

Спикером выступит руководитель бухгалтерской аутсорсинговой компании Елена Чепелева. Она расскажет о существующих вариантах оформления сотрудников, а также даст практические советы и рекомендации, как оплачивать труд сотрудников легально и многое другое.

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Вебинар пройдет в 14:00. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться до 17:00 18 марта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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