27 июня 2023, 05:30
Подмосковных предпринимателей научат искать партнеров за рубежом на семинаре 6 июля
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет для местных предпринимателей семинар 6 июля. Коммерсантов научат находить партнеров за рубежом.
Во время семинара представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в обсуждении таких тем, как «Самостоятельный поиск иностранных покупателей. Инструменты формирования холодной базы потенциальных зарубежных покупателей», «В2В и В2С маркетплейсы, как инструменты продаж и поиска потенциальных покупателей», «Эффективное участие в выставках и бизнес-миссиях» и других.
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Мероприятие пройдет на бульваре Строителей, 4/1, секция В, на 11 этаже в Красногорске. С собой нужно иметь паспорт.
Оставить заявку на участие можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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