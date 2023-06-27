Подмосковье 27 июня 2023, 05:30 Подмосковных предпринимателей научат искать партнеров за рубежом на семинаре 6 июля

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет для местных предпринимателей семинар 6 июля. Коммерсантов научат находить партнеров за рубежом.

Во время семинара представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в обсуждении таких тем, как «Самостоятельный поиск иностранных покупателей. Инструменты формирования холодной базы потенциальных зарубежных покупателей», «В2В и В2С маркетплейсы, как инструменты продаж и поиска потенциальных покупателей», «Эффективное участие в выставках и бизнес-миссиях» и других.

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Мероприятие пройдет на бульваре Строителей, 4/1, секция В, на 11 этаже в Красногорске. С собой нужно иметь паспорт.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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