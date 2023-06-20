Подмосковье 20 июня 2023, 17:13 Подмосковных подростков пригласили пройти отбор на патриотическую смену в лагере «Орленок»

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Подростков из Подмосковья пригласили на конкурс, который позволит попасть на патриотическую смену в лагерь. Организаторами мероприятия выступают детский центр «Орленок» и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В Подмосковье уже стартовал прием заявок на бесплатные путевки. Претендовать на них могут лауреаты олимпиад от 14 до 16 лет, а также подростки, имеющие гражданско-патриотические достижения.

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В министерстве образования Московской области заявили, что путевки на тематическую смену получат 100 человек. Чтобы побороться за победу, участникам надо собрать портфолио и написать тематическое эссе до 17 июля. Работы следует направить через информационную систему. Набор будет завершен 17 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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