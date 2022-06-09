Подмосковных победителей конкурсов «Бессмертного полка» наградили в Музее Победы

В Московской области подвели итоги проекта «Рубеж Победы. Битва за Москву». В его рамках провели два конкурса по составлению исторических маршрутов и разработали уникальное и единственное в стране бесплатное мобильное приложение «Рубеж Победы» с квестовыми маршрутами по Подмосковью.

Проект движения «Бессмертный полк России» поддержал Фонд президентских грантов. Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка» Валерий Анисимов рассказал, что вместе с АНО «Мой выбор» участников поисковых движений обучили современным методам поиска захоронений. А для всех школ Москвы и Подмосковья разработали и передали методические рекомендации.

Источник фото: телеканал «360»

В торжественной церемонии награждения победителей двух этапов областного конкурса исторических маршрутов «Рубеж Победы» участвовала член комитета Госдумы РФ по обороне Татьяна Кусайко.

Она заметила, что разработанное мобильное предложение призвано решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, по развитию школьного познавательного туризма. В приложении раскрыли не только боевые, но и трудовые подвиги, в том числе врачей и медсестер.

Источник фото: телеканал «360»

За наградами в Музей Победы приехали свыше 70 человек более чем из 12 округов Московской области. Участвовавших в конкурсе «Рубеж Победы» детей отметили в специальных номинациях — «Самый юный историк» и «Лучший краевед».

Диплом в особой номинации — «Трудовая доблесть» — передали юному участнику из Сергиева Посада Вячеславу Анохину. Он проложил исторический маршрут по местам трудовой славы своего города.

Источник фото: телеканал «360»

Победители, которых собрал в своих стенах Музей Победы, составляли маршруты для проведения квестов, писали сочинения о фронтовых и трудовых подвигах героев своей семьи и читали стихи на конкурсе памяти народного артиста СССР Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Наградили в Музее Победы и занявших первые места в региональном этапе международного конкурса исследовательских работ «Правнуки Победителей».