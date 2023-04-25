Подмосковье 25 апреля 2023, 16:52 Подмосковных перевозчиков пригласили на федеральный автопробег в память о шоферах-фронтовиках Стрингеры-РИАМО

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Перевозчикам Подмосковья предложили присоединиться к федеральному автопробегу памяти героизма шоферов-фронтовиков. Автопробег «Водители России — Водители Победы» состоится 9 Мая вместо традиционного очного шествия «Бессмертный полк».

В рамках акции капоты грузовых автомобилей колонны будут украшены георгиевской лентой, а на лобовом стекле разместят плакаты с фотографиями шоферов-фронтовиков.

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Чтобы стать участниками акции, необходимо направить письмо на электронную почту info@driversrussia.ru, указав тему: «Водители Победы». Заявки принимают до 7 мая. В письме нужно указать регион, марку транспортного средства и контактные данные. В ответ координаторы акции направят информацию по времени и месту построения колонны.

К автопробегу могут присоединиться все желающие. Общие макеты памятных наклеек и инструкцию по размещению на личном автомобиле, как грузовом, так и легковом, можно найти на сайте «Водители России».

Главная цель автопробега заключается в том, чтобы почтить память героев и привлечь внимание молодежи к профессии водителя грузовика. Организатором и координатором акции выступает Общероссийская общественная организация «Водители России» при участии Росмолодежи и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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