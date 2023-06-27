27 июня 2023, 04:50
Подмосковных пенсионеров пригласили поучаствовать в турнире по настольному теннису
Участников губернаторской программы «Активное долголетие» пригласили присоединиться к турниру по настольному теннису. Соревнования состоятся в Можайске, сообщили в министерстве социального развития Московской области.
Желающим побороться за главный приз необходимо пройти отборочные игры с 17 по 28 июля. После этого пройдет зональный этап с 14 по 25 августа, который и определит финалистов.
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Итоговый матч турнира пройдет 14 сентября в Можайске.
Заявки на участие в турнире уже принимают. Подробности можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для занятий спортом жителям Московской области открыли 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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