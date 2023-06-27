Подмосковье 27 июня 2023, 04:50 Подмосковных пенсионеров пригласили поучаствовать в турнире по настольному теннису Фото: Министерство социального развития Московской области / Министерство социального развития Московской области

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Участников губернаторской программы «Активное долголетие» пригласили присоединиться к турниру по настольному теннису. Соревнования состоятся в Можайске, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Желающим побороться за главный приз необходимо пройти отборочные игры с 17 по 28 июля. После этого пройдет зональный этап с 14 по 25 августа, который и определит финалистов.

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Итоговый матч турнира пройдет 14 сентября в Можайске.

Заявки на участие в турнире уже принимают. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для занятий спортом жителям Московской области открыли 417 школьных стадионов.

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