Отпустите бабушку на дискотеку! Подмосковных пенсионеров пригласили на фестиваль танцев

Теперь бабушки и дедушки просят внуков отпустить их на дискотеку. А потом выкладывают фотографии в соцсети. Самые активные пенсионеры Подмосковья встретились на танцевальном фестивале в Сергиевом Посаде.

Встреча прошла в рамках проекта «Активное долголетие». На огонек даже заглянул олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков. Спортсмена тут же пригласили на вальс. Александр рассказал, что за свои успехи благодарен бабушке.

«Она меня воспитала, много уделяла мне времени. Школа — все прошло с ней. Как о ней можно не разговаривать? О ней нужно говорить всегда, приезжать к ней и общаться, потому что это моя любимая бабушка», — поделился олимпийский чемпион.

Именно это важнее всего. Пусть танцы развивают координацию и память, но общение — лучшая «таблетка» от одиночества.

«Это позитив и хорошее настроение, чего очень часто не хватает людям в серебряном возрасте. Любой танец, конечно, несет позитив. А позитив и движение — это и есть долголетие», — отметил клинический психолог Ольга Пастор.

Кстати, мужчины отмечают, они стареют быстрее, а значит и танцевать им — важнее. Прыгать по залу необязательно, для начала и танцы на стуле подойдут. Так что отпустите бабушку на танцы, а сами чаще приезжайте в гости.