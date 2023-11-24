Подмосковье 24 ноября 2023, 15:11 Подмосковных педагогов пригласили на конкурс профессионального мастерства Министерство образования Московской области

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Подмосковных педагогов пригласили на конкурс профессионального мастерства. В нем могут поучаствовать сотрудники и руководители образовательных организаций.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, конкурс «Педагогическая лига: правовое воспитание детей и молодежи» направлен на формирование знаний и навыков, необходимых для организации правового просвещения, а также поощрение самых отличившихся работников образования. Он включит в себя дистанционное обучение, после которого участники выполнят задания. В каждой номинации выберут 400 победителей по количеству набранных баллов.

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Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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