10 июля 2023, 16:44
Подмосковных педагогов пригласили на конкурс по финансовой грамотности
Учителей из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности. Он пройдет при поддержке Минфина России на базе НИУ ВШЭ.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, учителя смогут побороться за победу в нескольких номинациях. Среди них лучшее методическое обеспечение реализации программы по финансовой грамотности, лучшая модель реализации, конкурс инновационных технологий в обучении и конкурс зрительских симпатий.
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Конкурс позволяет увидеть профессиональный потенциал педагогов. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.
«Региональный этап соревнования пройдет с 1 сентября 2023 года. Победители регионального этапа будут участвовать в Федеральном этапе конкурса. Победителей ждет приглашение на научные и публичные мероприятия по финансовой грамотности, дипломы и ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.
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