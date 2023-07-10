Подмосковье 10 июля 2023, 16:44 Подмосковных педагогов пригласили на конкурс по финансовой грамотности

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Учителей из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности. Он пройдет при поддержке Минфина России на базе НИУ ВШЭ.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, учителя смогут побороться за победу в нескольких номинациях. Среди них лучшее методическое обеспечение реализации программы по финансовой грамотности, лучшая модель реализации, конкурс инновационных технологий в обучении и конкурс зрительских симпатий.

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Конкурс позволяет увидеть профессиональный потенциал педагогов. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.

«Региональный этап соревнования пройдет с 1 сентября 2023 года. Победители регионального этапа будут участвовать в Федеральном этапе конкурса. Победителей ждет приглашение на научные и публичные мероприятия по финансовой грамотности, дипломы и ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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