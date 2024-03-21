Подмосковье 21 марта 2024, 14:30 Подмосковных педагогов пригласили на бесплатную программу поддержки и профессионального развития Unsplash

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Преподавателей информатики и студентов педагогических вузов приглашают на бесплатную программу поддержки и профессионального развития. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Образовательная программа «Кадровый резерв» подготовлена Яндексом. Участникам проекта предстоит пройти курсы повышения квалификации, а также провести тематические занятия и олимпиады для школьников.

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За выполнение заданий учителя будут получать баллы, которые откроют им доступ к дополнительным мероприятиям «Кадрового резерва». Участники, которые наберут сто и больше баллов, смогут поучаствовать в профессиональном конкурсе, главный приз в котором — денежная премия и стажировка в Яндексе.

Подробную информацию можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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