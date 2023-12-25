Подмосковье 25 декабря 2023, 17:47 Подмосковных композиторов и авторов детских песен пригласили на международный «Шаинский фест» Фестиваль новых детских песен «Шаинский фест»

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Подмосковных композиторов и поэтов — авторов детских песен — пригласили поучаствовать в международном фестивале «Шаинский фест». Его проводит Президентский фонд культурных инициатив. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Участник может одновременно быть исполнителем, автором и композитором или выступать соавтором песни», — уточнили в ведомстве.

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Песня может быть в любом жанре, на русском языке, должна включать не менее двух куплетов и одного припева. Длительность произведения не должна превышать 3,5 минуты. Один участник может подать на конкурс несколько песен, но не более трех на одного исполнителя. Ранее опубликованные песни к фестивалю не допускаются.

Заявки будут принимать до 1 апреля следующего года по адресу электронной почты shainskyfest@mail.ru. Подробности можно узнать по ссылке. Победителей объявят 1 июня 2024 года на сцене Кремля.

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