Подмосковных коммунальщиков обязали измерять температуру перед рабочей сменой

Так, в ведомстве обязали работников сферы ежедневно следить за здоровьем. Записи об их самочувствии уже начали вносить в специальные журналы.

«Со вчерашнего дня в Министерстве ЖКХ ввели режим обследования каждого сотрудника, который прибывает на работу», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Лучше в «Личном кабинете»

Он также призвал жителей области воздержаться от посещения клиентских офисов и касс Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). По словам Велиховского, на фоне ситуации с коронавирусом целесообразнее выбрать такие дистанционные услуги, как «Единый личный кабинет» и контактный центр.

«То есть в удаленном доступе любой житель может заказать себе платежку, увидеть ее и оплатить, даже не посещая общественные места и офисы», — сказал министр.

Таким способом клиенты смогут передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать счета за коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт, подавать заявления, отправлять и получать документы. Все это доступно на сайте центра и в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».

Получить консультацию жители также могут ежедневно с 08:00 до 22:00 по телефонам контактного центра: +7 (496) 245-19-99 и +7 (495) 374-51-61.

Дезинфекция полным ходом

Сегодня в Московской области ежедневно проводят дезинфекцию общественных мест. Специальными средствами обрабатывают этажи зданий, двери, лифты, поручни, кассы. Такую же уборку выполняют в транспорте, а также офисах ЕИРЦ, Мособлэнерго и во всех информационно-расчетных центрах региона.