Подмосковье 30 ноября 2023, 11:25 Подмосковных IT-специалистов пригласили на акцию по сдаче крови Unsplash

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Акция «Неделя IT-донора» пройдет в России с 4 по 8 декабря. Это социальный проект, который объединяет специалистов со всей страны, поддерживающих донорское движение.

В Мингосуправления Московской области рассказали, что зарегистрироваться для участия в акции можно с помощью бота соцсети «ВКонтакте» или Telegram-бота. Кровь можно будет сдать на любой станции в своем городе.

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В «Неделе IT-донора» могут принять участие сотрудники и специалисты организаций, которые работают в сфере информационных технологий. Впервые акция прошла в 2020 году в Екатеринбурге. Сейчас к ней присоединились уже более 140 городов России.

Звание «Почетный донор России» получили 418 жителей Подмосковья с начала года. Ежегодно количество собираемой в регионе донорской крови и ее компонентов растет.

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